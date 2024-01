Homem soterrado durante obra de rede de esgoto

CARATINGA – Um homem de 55 anos ficou soterrado na tarde dessa quarta-feira (10) numa obra de rede de esgoto particular no bairro Santo Antônio.

Osvaldo de Souza, 69 anos, disse que estava desentupindo uma rede de esgoto dentro de uma serralheria, onde água invade quando chove muito, sendo preciso cavar um buraco para resolver o problema. Um homem de 55 anos estava auxiliando Osvaldo. “O rapaz estava lá trabalhando, estava quase na hora dele subir, e eu iria descer, porque ele não faz a parte que faço, vim pegar uma ferramenta do outro lado, quando voltei já estava soterrado. A terra tinha tampado ele. Tirei a terra de cima da cabeça dele, vi que estava respirando, chamamos bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas já fomos tirando a terra em volta dele e conseguimos retirá-lo. Ele não se machucou”, relatou.

O sargento Silvestre do Corpo de Bombeiro Militar disse que a equipe foi acionada pelo centro de operações por volta das 14h para atender um desabamento numa obra de saneamento. “Fizemos o deslocamento com a equipe de salvamento, pedimos o apoio do Samu para no caso de ter vítimas no local. Quando chegamos ao endereço do acidente, a vítima já estava fora do buraco. Era um trabalho particular e durante escavamento, a terra caiu em cima do trabalhador. O colega de serviço chegou e retirou a vítima do buraco. Não houve fraturas e nem ferimentos graves, e a vítima não fez aspiramento de qualquer tipo de material sólido ou líquido. Como a vítima não estava com problema de saúde, não precisou ser conduzida ao médico. Os trabalhadores foram orientados sobre os tipos de segurança para trabalhar com escavações”, conclui o sargento.