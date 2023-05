Homem sofre tentativa de homicídio no bairro Aparecida

CARATINGA – Na manhã dessa quarta-feira (17), um homem de 36 anos sofreu tentativa de homicídio na rua José Carlos Pereira, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

A Polícia Militar foi informada sobre disparos de arma de fogo no local, sendo que a vítima teria sido socorrida por populares.

Através de averiguações em câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar um veículo Fiat Strada, de cor azul escuro, e que na caçamba aparentemente havia um suporte de ferro para carregar vidros e forros passando pelo local do crime.

O carro foi visto estacionado na rua José Carlos Pereira, quando os militares chamaram o morador foram informados que ele havia contratado um indivíduo conhecido por “Paulo” para colocar uma porta de vidro em sua barbearia. No entanto, por volta das 9h, o prestador do serviço disse que sairia para buscar alguns equipamentos que havia esquecido.

O veículo que estava no local, estava com a porta do lado do carona com o vidro abaixado. Durante os levantamentos policias foi visualizado por câmera localizada em um estacionamento da localidade, que por volta das 7h45, o veículo Fiat Strada passa pela vítima e de seu interior saíram os disparos que acertaram a vítima. O proprietário do carro e suspeito do crime não foi localizado, porém seu advogado teria feito contato na delegacia de Polícia Civil dizendo que ele se apresentaria e entregaria a arma de fogo. A PM continua em rastreamento para tentar localizar o autor e saber a motivação do crime.

O veículo utilizado na prática do crime foi apreendido e removido ao pátio credenciado. Até o fechamento da edição o suspeito, que possui passagens por tráfico de drogas, não havia comparecido à delegacia.