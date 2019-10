Homem sofre tentativa de homicídio e tem a moto incendiada

CARATINGA – Uma tentativa de homicídio foi registrada no final da tarde de segunda-feira (30/09) na rua José Gonçalves Rodrigues, bairro Santa Cruz. Joaquim Agostino Silvério, 43 anos, foi golpeado e o autor usou uma fisga de caça. O autor ainda incendiou a moto de Joaquim.

Segundo informações, Joaquim estava em um bar, quando o autor chegou e o agrediu com uma fisga de caça. A vítima correu para o banheiro do bar, mas foi perseguida pelo autor, que desferiu três golpes no seu peito. Na sequência, o autor saiu do bar, ateou fogo na motocicleta da vítima e fugiu em uma bicicleta.

Joaquim foi socorrido por terceiros e levado para unidade de saúde. Os militares colheram informações e foi lhes passado o nome de um suspeito. O motivo do crime seria um caso extraconjugal que a vítima teve com a esposa do autor há quatro anos.

Até o final dessa edição, a vítima continuava internada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Esta foi a segunda vez que Joaquim sofreu tentativa de homicídio. A outra tinha sido em novembro de 2017. Na ocasião o autor usou uma faca e chegou a dizer que tomou essa atitude porque vinha sendo agredido por Joaquim e quis dar um basta nessa situação.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido localizado até o início da noite de ontem.