Homem será julgado por tentar matar a mulher em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA- O Ministério Público de Minas Gerais, através do Promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro) comunica que será realizado julgamento pelo Tribunal do Júri (Comaraca de Inhapim – 1ª Vara), na próxima segunda-feira(8) às 9h, nas instalações do Fórum Anastácio Chaves, em Inhapim, do homem acusado de tentar matar mulher de 27 anos à época dos fatos. Denunciado e vítima já haviam sido amasiados, mas estavam separados na época do crime.

Segundo a denúncia, o delito ocorreu no dia 4 de outubro de 2007, por volta das 18h, na avenida José Antônio Santana, no centro de São Sebastião do Anta, no estabelecimento comercial “Bar do Carlão”.

O acusado de 23 anos de idade à época dos fatos, procurou a vítima, que estava grávida, em seu local de trabalho, sob alegação de que queria conversar, momento em que desferiu contra ela vários golpes de tesoura na altura de sua cintura, bem como chutes na região abdominal, dificultando a defesa da vítima, que desmaiou logo após as agressões.

O crime não se consumou por intervenção da patroa da vítima, que jogou uma pedra contra o denunciado, que fugiu logo após.

O acusado, em seu interrogatório em sede policial, confessou ter desferido os golpes na intenção de matar o filho que a vítima esperava, uma vez que suspeitava que a criança não era seu filho.

O processo tramita perante a 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Inhapim/MG, e, se condenado, o denunciado deverá cumprir de 8 a 20 anos de reclusão.