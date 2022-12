Homem se esconde atrás de carro para escapar de tiroteio em Minas Gerais

Um homem de 38 anos se escondeu atrás de um carro para se proteger de uma tentativa de assassinato durante a madrugada do último sábado (17), em Timóteo, na região do Rio Doce, em Minas Gerais. O autor atirou dez vezes contra ele, mas os tiros acertaram somente o veículo. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a tentativa de homicídio ocorreu após um desentendimento entre a vítima e o suspeito. Eles estavam em um bar quando começaram a discutir. Durante a confusão, um dos acompanhantes do suspeito disse que iria pegar uma arma de fogo em um carro.

O homem fugiu, mas foi surpreendido quando encontrou este outro homem com a arma de fogo. Ele, então, começou a atirar e a vítima 38 anos se escondeu atrás do carro. Após os tiros, o agressor fugiu do local.

Fonte : o tempo