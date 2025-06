Homem que sobrevive ao acidente estava na poltrona 11A

Como nas cenas de filmes, o cidadão britânico Vishwash Kumar Ramesh, de 38 anos, é o único sobrevivente do acidente com o Boeing 787-8 Dreamliner na cidade de Ahmedabad, no noroeste da Índia. Visivelmente assustado, ele conseguiu deixar os escombros onde caiu a aeronave, caminhando e conversando. Em seguida, foi levado para o hospital civil em Asarwa, onde disse que “não tinha ideia” sobre como escapou ileso e consciente. De acordo com a imprensa local, ele passa bem, mas ainda em estado de choque. Aproveitou para saber notícias do irmão, que estava sentado em outra fileira de poltronas e que, provavelmente, está entre as vítimas fatais. “Ele estava viajando comigo e não consigo mais encontrá-lo. Por favor, me ajudem a encontrá-lo”, disse ele.

Um vídeo do acidente, que circula nas redes sociais, mostra a aeronave sobrevoando uma área residencial de Ahmedabad. Em seguida, o avião desaparece em meio às árvores e, logo depois, há a explosão com nuvens de fumaça preta. Nele, Ramesh surge de camisa branca, com manchas de fuligem e sangue, andando com certa dificuldade, mas conversando e cercado de pessoas. Parecia estar atordoado, tentando compreender o que se passava, bastante chocado.

Os jornais Times of India e Hindustan Times informaram que Ramesh, que estava no assento 11A do voo, na janela, percebeu logo que havia algo errado. “Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido”, disse. Ele e um irmão retornavam para o Reino Unido. Nayan Kumar Ramesh, de 27 anos, outro irmão do sobrevivente, disse ainda estar perplexo. “Ficamos chocados assim que ouvimos. Falei com ele pela última vez ontem (anteontem) de manhã. Estamos arrasados. Ele disse: ‘Não faço ideia de como saí do avião’.”

Fonte: Correio Braziliense