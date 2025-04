Homem que mutilou cadela em São Sebastião do Anta, é preso ao desembarcar dos EUA

DA REDAÇÃO – German Mape Devia, de 41 anos, foi preso acusado de cometer um crime bárbaro contra um animal em São Sebastião do Anta. A prisão aconteceu na última quarta-feira (2), no exato momento em que ele desembarcava nos Estados Unidos, graças a uma ação articulada do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim. O promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro solicitou a inclusão do nome do acusado na Difusão Vermelha da Interpol, o que possibilitou sua captura internacional. A ordem de prisão preventiva foi deferida pela Justiça, e agora o réu encontra-se detido na Divisão de Capturas e Policiamento Interestadual, em Brasília. A ação marca um passo importante na luta contra os maus-tratos a animais e reforça o compromisso das autoridades com a responsabilização criminal de agressores, mesmo após anos de fuga.

O crime que chocou a cidade de São Sebastião do Anta, e aconteceu na noite do dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 20h. Em um endereço no bairro Bela Vista, o então visitante German Mape Devia, segundo apuração do Ministério Público, cometeu um ato cruel e brutal contra uma cadela de apenas dois meses de vida, sem raça definida. A denúncia relata que o agressor, de forma consciente e premeditada, utilizou uma faca para mutilar o animal, cortando seu rabo e as duas orelhas. A cena, descrita como extremamente violenta, aconteceu diante de duas crianças, aumentando ainda mais a gravidade do ato. Após a mutilação, German lavou o animal na pia do banheiro da residência e, não satisfeito com o sofrimento causado, fugiu do local levando a cadela com ele, sem autorização da tutora legítima. A violência gratuita, associada ao roubo do animal, compôs um retrato estarrecedor de crueldade que marcou a comunidade local e gerou revolta nas redes sociais.

Desde o crime, o acusado estava foragido, o que levou o Ministério Público a tomar medidas excepcionais para garantir sua responsabilização. A inclusão na Difusão Vermelha da Interpol — um mecanismo internacional utilizado para localizar e prender foragidos em outros países — foi uma das estratégias adotadas pelo promotor Jonas Junio Linhares Costa Monteiro. Segundo ele, a prisão de German Mape Devia representa uma vitória não apenas jurídica, mas também moral e social. Em declaração oficial, o promotor afirmou que “a responsabilização do agressor é fundamental para reforçar a mensagem de que os animais são seres sencientes e merecem respeito, cuidado e amparo jurídico”. A fala reforça o entendimento de que a violência contra animais é inaceitável e deve ser combatida com rigor, inclusive por meio da cooperação internacional.