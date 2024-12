Homem que matou namorada no bairro Limoeiro é indiciado por feminicídio

CARATINGA- A Polícia Civil de Minas Gerais, através da delegacia especializada de atendimento à mulher de Caratinga, DEAM, finalizou o inquérito policial que investigou o feminicídio qualificado por asfixia de Carolina Alexia Ferreira Mota.

No dia 19/11/2024 a Polícia Militar foi acionada para atender uma morte “suspeita”, pois no local o investigado relatava que a vítima teria se suicidado. O corpo foi encaminhado ao IML de imediato e após a perícia foi constatada a morte “por estrangulamento”. Em razão disso, o investigado foi preso em flagrante pelo feminicídio. A partir daí a DEAM assumiu as investigações, tendo produzidos as provas objetivas e subjetivas e concluiu que o investigado praticou o crime de feminicídio, bem como fraude processual e lesão corporal. Importante consignar que o investigado relata que Carolina teria cometido suicídio, alterando, com isso, a cena do crime. Concluiu-se, ainda, que o genitor do investigado o auxiliou a alterar a cena do crime, razão pela qual também foi indiciado pelo crime de fraude processual.