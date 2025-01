Homem que furtou mercearia em Fervedouro é preso em Divino com moto adulterada

Um segundo homem também foi preso pelo crime de receptação

DA REDAÇÃO – Um homem de 24 anos foi preso na noite desta quinta-feira (09) em na zona rural de Divino. Ele seria o autor de um furto cometido no dia 7 de janeiro a uma mercearia localizada as margens da BR-116 em Fervedouro.

Segundo a Polícia Militar, informações davam conta de que o autor estaria em uma casa na região conhecida como “Córrego da Neblina”, na zona rural de Divino. Ao chegar no local, o homem foi encontrado e assumiu a autoria do crime. Com ele estavam uma bucha de maconha e cem reais em dinheiro.

O furto foi realizado em uma motocicleta e, ao realizar a verificação do veículo foi constatado que a Yamaha YBR estava com placas de uma Shineray e com o chassi raspado.

Em seguida, ele informou que realizou a venda dos materiais para outra pessoa, que foi encontrada e presa pelo crime de receptação. Com esse homem de 68 anos a PM encontrou cerca de 50 pacotes de fumo.

Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Plantão em Muriaé.

