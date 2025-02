Homem que fugiu de bloqueio policial é preso em casa

CARATINGA- Na madrugada desse domingo (16), a Polícia Militar recebeu a denúncia anônima informando que o homem de 36 anos, foragido da justiça, estaria em sua casa, no bairro Esplanada.

O homem possuía um mandado de prisão em aberto e era o segundo envolvido da ocorrência no último dia 12, quando furou um cerco policial.

Na ocasião, um homem, foi preso pela Polícia Militar, em Caratinga, após uma perseguição, que começou no centro da cidade e terminou com o capotamento do veículo em que ele estava. O suspeito, que tinha mandado de prisão em aberto, foi capturado após tentar fugir a pé para um matagal. Já o segundo ocupante do veículo não foi localizado.

Após a denúncia, os policiais militares realizaram uma consulta no sistema informatizado da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), confirmando a existência do mandado de prisão em desfavor do homem de 36 anos, e referia-se à regressão de regime.

Diante disso, a equipe policial militar montou um cerco ao endereço no bairro Esplanada e com a autorização de um morador acessou a residência.

Os policiais militares avistaram o homem na sala, dirigindo-se para a cozinha, sendo abordado, e após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para as providências cabíveis.