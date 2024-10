Homem que estuprou menor em Inhapim é condenado a mais de 19 anos de prisão

O Ministério Público de Minas Gerais (2ª Promotoria de Justiça de Inhapim – Promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro) comunica a realização da prisão de um homem de 42 anos, que ocorreu em ação conjunta com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em razao da condenação do sentenciado pela prática do delito de estupro de vulnerável.

O crime ocorreu na data de 16 de maio de 2020, por volta das 21h30 , no Córrego dos Brás em Inhapim. O sentenciado constrangeu a vítima, de 13 anos de idade à época dos fatos, a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

A prisão do sentenciado ocorreu nessa dia quarta-feira, na cidade do Bugre. O processo tramitou perante a 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Inhapim.

O autor foi condenado a 19anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Para o promotor Jonas Junio, a prisão representa uma vitória para a Justiça e no combate à impunidade e aos crimes graves na Comarca de Inhapim.