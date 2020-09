Homem que estava desaparecido é encontrado morto

Carlos Alberto se afogou em um açude na zona rural de Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Populares encontraram na manhã desta terça-feira (22), o corpo de Carlos Alberto Rodrigues Moreira, 48 anos, mais conhecido como “Tinin”. O corpo estava submerso em um açude no povoado São José do Porto, zona rural de Bom Jesus do Galho. Este açude fica em frente à residência de Carlos.

Na segunda-feira (21), os bombeiros militares fizeram buscas no local, mas não encontraram o corpo. De acordo com familiares, Carlos estava desaparecido desde o último domingo (20). Outra informação é que ele fazia uso de bebida alcoólica.

Os bombeiros militares resgataram o cadáver e o entregaram para o serviço funerário.