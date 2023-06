Homem que estava desaparecido é encontrado morto em lavoura

MANHUAÇU – Nesta terça-feira (27), um corpo foi encontrado em uma lavoura, na região do Coqueiro Rural. A vítima foi identificada como sendo Gilvando Gomes de Amorim, 38 anos. Ele estava desaparecido desde o mês de abril deste ano.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local onde funcionários de uma propriedade rural teriam encontrado um corpo em meio aos pés de café. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e constatou que o corpo se encontrava em avançado estado de decomposição e faltavam algumas partes, sendo o pé direito e a cabeça.

As equipes iniciaram as diligências e conseguiram identificar a vítima. A identificação se deu através de roupas e outras características. Familiares confirmaram também que se trata do corpo de Gilvando. A vítima residia no córrego Taquara Preta.

Conforme informações de familiares, no dia 20 de abril, Gilvando saiu de casa para receber uma quantia em dinheiro e nunca mais foi mais visto. A moto não foi localizada na época e houve uma mobilização nas redes sociais e outros locais buscando informações sobre o paradeiro dele.

Após os trabalhos da perícia, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

“A PM segue em rastreamento para localizar o autor do crime. Denúncias podem ser realizadas através do disque denúncia unificado 181 ou do 190”, informa a Polícia.