Homem que cometeu crime em Inhapim é preso nos Estados Unidos

Ele provocou um acidente de trânsito onde pai e filho morreram

DA REDAÇÃO – O governo dos Estados Unidos anunciou recentemente a prisão de Vitor de Souza Lima, um brasileiro de Inhapim, acusado de homicídio culposo relacionado a um acidente trágico.

A prisão foi realizada pela agência de imigração e controle de fronteiras dos EUA (ICE), em Boston, no último sábado (25), quando Vitor foi detido e, posteriormente, incluído na lista de imigrantes criminosos que serão deportados.

Vitor, que tem ligação familiar com ex-vereador de Inhapim, estava foragido após se envolver em um acidente fatal, onde pai e filho, Michael Vieira de Souza, de 22 anos, e Francisco Marcos de Souza, de 43 anos, perderam a vida em uma colisão com seu veículo. O acidente aconteceu na estrada que liga o bairro Santo Antônio à sede do município de Inhapim, no ano de 2014.

A Casa Branca divulgou a prisão de Vitor como parte de uma série de deportações de imigrantes criminosos, com a administração de Trump intensificando as ações contra a imigração ilegal.

A publicação destacou que Vitor foi condenado por homicídio culposo com veículo e, após a prisão, será deportado de volta ao Brasil. Em um comunicado oficial, Trump afirmou que, “como Comandante em Chefe, sua maior responsabilidade é proteger os cidadãos americanos de ameaças, e que o governo dos EUA continuará a combater a imigração ilegal e os criminosos que representam risco para a segurança pública”.

O ACIDENTE

Francisco Marcos de Souza e seu filho Michael Vieira de Souza perderam a vida por volta da meia-noite do domingo (05/10/2014) quando foram surpreendidos por uma picape Saveiro, na estrada que liga o bairro Santo Antônio à sede do município. Michael pilotava uma moto e estava com seu pai, Francisco, na garupa. A polícia de Inhapim já estava à espera da picape, na entrada da sede do município, depois de ter sido informada que o veículo havia saído do bairro Santo Antônio em alta velocidade. A picape, no entanto, nem chegou à zona urbana, por causa do acidente.

Durante patrulhamento, a guarnição avistou o veículo. Foi dado sinal de parada ao condutor, Vitor de Souza Lima, que não acatou e continuou em alta velocidade, sentido ao centro de Inhapim. Foi acionado o cerco e bloqueio, mas, a viatura perdeu o veículo de vista.

Em seguida, o carro foi avistado pelos militares, abandonado na avenida Presidente Tancredo Neves. No mesmo local, outra situação também chamou a atenção dos militares. Duas vítimas estiradas no asfalto e uma motocicleta, fora da via, completamente destruída. Era um anúncio de uma tragédia.

Testemunhas informaram que o veículo conduzido por Vitor, que é irmão de um vereador de Inhapim, colidiu de frente contra a motocicleta, que foi arremessada a alguns metros do local do acidente. Vitor fugiu.

Devido à colisão, condutor e passageiro da moto vieram a óbito. Michael faleceu no local do acidente e o pai, Francisco, foi socorrido pela ambulância do Hospital São Sebastião de Inhapim, mas não resistiu aos ferimentos e também faleceu.