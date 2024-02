Homem que atirou em funcionário de supermercado se apresenta à polícia acompanhado de advogado

CARATINGA – Na tarde de ontem, o homem de 33 anos que baleou um funcionário no Supermercado do Irmão no último sábado(17), se apresentou à Polícia Civil, acompanhado do advogado Max Capella.

Segundo o advogado, seu cliente “afirma e confessa que foi o autor dos disparos que vitimaram o funcionário do Supermercado do Irmão, e traz pra gente, isso foi bem esclarecido com a autoridade policial, desavenças com familiares seus e da vítima. No dia que culminou com essa ação dele (autor), passou o dia ingerindo bebida alcoólica, e segundo ele perdeu a cabeça, por uma série de eventos que vinha acontecendo há dois meses, e acabou nessa situação”.

Ainda segundo Max Capella não houve desavença alguma entre os dois propriamente, mas conversas que levaram ao ato.

Sobre a defesa, Max disse que sua ideia é que seu cliente responda ao processo, comparecendo em todos os atos, até saber o que será decidido pela justiça

Sobre a arma de fogo utilizada, o autor disse que foi uma garrucha calibre 22 velha, e por medo de ser encontrado pela polícia naquele momento, ele acabou jogando-a no rio.

O CRIME

Na noite do último sábado (17), a Polícia Militar foi acionada através do número 190, informando sobre disparos de arma de fogo dentro do Supermercado do Irmão na rua Raul Soares, no centro da cidade. Foi relatado que uma vítima de 47 anos havia sido alvejada por disparos, porém já havia sido socorrida e levada para a Casa de Saúde Divino Espírito Santo.

Uma equipe da PM chegou rapidamente ao local e conseguiu identificar o homem de 33 anos como autor do delito.

Ele entrou no local por volta das 19h13, empurrando uma bicicleta, e dirigiu-se ao setor de hortifruti, onde a vítima trabalhava. Ao avistar a vítima, o autor se aproximou, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos, saindo em seguida pelo mesmo corredor por onde chegou. Após a tentativa de homicídio, o autor deixou o local em uma bicicleta e seguiu pela Rua Raul Soares.

A vítima relatou aos militares que estava trabalhando quando ouviu alguém chamando pelo seu nome. Ao se aproximar do autor, este sacou uma arma de fogo e efetuou disparos. A vítima ainda tentou impedir a ação do autor. Questionada sobre os fatos, a vítima identificou o autor dos disparos e afirmou que não houve nenhum desentendimento entre eles. A vítima foi atendida e medicada na Casa de Saúde União, onde foram constatadas três perfurações causadas pelos disparos.