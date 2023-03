Homem que ameaçou e extorquiu idosos na zona rural de Ipanema é condenado a 11 anos de prisão

IPANEMA – A pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Justiça condena homem a 11 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de ameaça e extorsão contra um casal de idosos de Córrego Limoeira, zona rural de Ipanema. Ao estipular a pena, o juiz levou em conta a reincidência dos crimes, realizados por motivo torpe e contra pessoas idosas, e os maus antecedentes do homem, condenado por outros delitos.

De acordo com a denúncia do MPMG, no final de 2022, por quatro vezes, o homem foi até a residência do casal de idosos, que possuem 75 e 82 anos, para extorquir deles dinheiro, mediante constrangimento e grave ameaça. Na ocasião, ele afirmava que o neto do casal lhe devia dinheiro relativo a uma dívida de drogas contraída na prisão enquanto os dois estiveram presos na mesma unidade prisional. Por duas vezes, os idosos chegaram a entregar quantia ao homem, mas ainda assim ele persistia em voltar para receber o restante da suposta dívida.

Consta na sentença que, durante instrução e julgamento do caso, um policial da região, ouvido no processo, afirmou conhecer o réu e o passado criminoso dele, que havia sido preso outras vezes por furto e crime patrimonial. O policial também disse que, após a extorsão e as ameaças sofridas, o casal estava colocando grades na casa por medo do homem. Foi durante a instalação delas que um sobrinho dos idosos, contratado para o serviço, presenciou as ameaças e a tentativa de extorsão. Nesse dia, vizinhos do casal chamaram a polícia e o homem foi preso.