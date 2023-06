Homem preso por posse irregular de arma de fogo

CÓRREGO NOVO – Um homem, 56 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (2) por posse irregular de arma de fogo. A ocorrência foi registrada no córrego da Ferrugem, zona rural de Córrego Novo.

Conforme a Polícia Militar, em continuidade a Operação Bacamarte, foi desencadeado cumprimento de mandado de busca e apreensão para a casa do autor. “Deslocamos até a localidade e após ser lido o documento, na presença das testemunhas, foi dado início ao seu cumprimento”, explica a PM, acrescentando que no decorrer das buscas, foi encontrado na geladeira porções de carnes, que segundo o autor é de animal silvestre (tatu); no quarto dele foi localizado cartuchos calibre .36 e alguns recipientes de pólvora e chumbos, além de um kit utilizado para recarga de cartuchos.

Nas dependências da casa, em um quintal, foram encontradas quatro armas de fogo, além de produtos comumente usados para caça predatória que foram localizados em meio de um bananeiral.

O autor foi preso em flagrante e conduzido para delegacia de Polícia Civil.