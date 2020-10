SANTA BÁRBARA DO LESTE – Um homem, 36 anos, foi preso por posse ilegal de arma de fogo nesta última segunda-feira (26), no córrego do Bananal, zona rural de Santa Bárbara do Leste.

Militares receberam informações sobre o indivíduo que estava de posse de uma arma de fogo e no local apreenderam uma espingarda calibre 36 e mais dois cartuchos do mesmo calibre.

Autor foi preso e conduzido à delegacia de Caratinga.