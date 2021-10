Homem preso por posse ilegal de arma de fogo em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Nessa segunda-feira (25), um homem foi preso por posse ilegal de arma. A ocorrência foi registrada na lagoa Indaiá, zona rural de Bom Jesus do Galho.

Durante patrulhamento, a equipe do grupamento da Polícia Ambiental visualizou dois indivíduos próximos a uma motocicleta na lagoa Indaiá. Foi identificado que ambos estavam em posse de um aparelho de televisão e, diante da suspeita de que poderiam ser os indivíduos autores de crime contra patrimônio, em alguma fazenda próxima, foi realizada a abordagem e estes alegaram que o objeto pertencia ao irmão de um dos abordados, que havia sido lhe emprestada.

Para averiguação dos fatos, os militares foram até a fazenda citada e, após uma das testemunhas abrirem a residência para verificação da equipe policial, foi visualizada, em cima de uma cama, uma espingarda de fabricação artesanal e uma caixa contendo 18 cartuchos intactos calibre 36.

Segundo uma das testemunhas, não tinha conhecimento da arma no local e que a arma possivelmente era de propriedade do irmão, sendo este localizado na cidade de Vargem Alegre, que na presença da equipe policial, assumiu a propriedade do armamento.

Arma de fogo e cartuchos apreendidos conduzidos, juntamente com autor, para delegacia de Polícia Civil.