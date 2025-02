Homem preso por posse de arma de uso restrito

MANHUAÇU – Um homem, 44 anos, foi preso no último sábado pelo posse de arma de fogo de uso restrito. O fato foi registrado na manhã do sábado (8) distrito de Santo Amaro de Minas, em Manhuaçu.

A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência envolvendo um homem em surto psicótico no interior de uma residência. Informações iniciais apontavam que o autor estaria em posse de uma arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a mãe do autor, que relatou que ele estava no segundo andar da residência, sob efeito de drogas e apresentando comportamento desorientado. Segundo o relato, o homem havia escondido a arma de fogo em um entulho de construção dentro da casa.

Com o uso de técnicas de segurança, a equipe abordou o autor, que não ofereceu resistência. Após diálogo, ele indicou inicialmente um local errado onde supostamente estaria a arma. Durante buscas na residência, foi localizada uma pistola calibre .40 junto a 41 munições.

O autor foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.