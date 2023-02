Homem preso por porte ilegal de armas

IPANEMA – Um indivíduo foi preso na manhã desta sexta-feira (10) por porte ilegal de armas. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária no km 84 da BR-474, em Ipanema.

Durante operação, equipe policial abordou uma caminhonete VW/Saveiro seguindo sentindo a Pocrane. O motorista ao ser questionado se havia algo ilícito, ele relatou portar duas armas, apresentando os certificados de registro de arma de fogo e duas guias de transporte para deslocar de sua residência para o local de treinamento.

Durante busca foi localizada uma espingarda calibre 12 atrás do banco traseiro juntamente com 36 cartuchos intactos de calibre.12, já no banco dianteiro foi encontrada uma maleta contendo uma pistola Taurus G3 e dois carregadores municiados com 30 cartuchos intactos de mesmo calibre.

Questionando, o autor relatou que estava deslocando do clube de tiro da cidade de Belo Horizonte para sua fazenda em Pocrane. “Durante levantamento verificou-se que a carteira do clube estava vencida desde 01/08/2020 e que o referido veículo não transitou em nenhuma rodovia que ligasse a cidade de Belo Horizonte na data de ontem (quinta-feira, 9) nem na data de hoje (sexta-feira, 10)”, informou a Polícia Militar Rodoviária.

Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária, após ser questionado sobre essa nova informação, o autor relatou que na verdade estava vindo da sua residência em Manhuaçu e que foi orientado pelo despachante que assessorou na aquisição das armas a relatar que estava vindo do clube de tiro quando fosse abordado pela polícia. “Durante levantamento foi constatado que o autor possuí passagem por homicídio e que atentou contra a vida de dois delegados da polícia civil de Manhuaçu durante cumprimento de mandando de busca e prisão provisória”, relatou a polícia.

Autor foi preso e as armas apreendidas sendo ele encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Ipanema.