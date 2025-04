Homem preso por furto em floricultura

CARATINGA – Um homem, 40 anos, foi preso na madrugada de terça-feira (8) acusado de furtar em uma floricultura localizada à rua Raul Soares, centro de Caratinga.

A Polícia Militar foi acionada via 190 para atender à ocorrência. Durante o rastreamento, uma equipe da PM localizou um homem, que estava com uma mochila e sacolas contendo diversos produtos furtados do estabelecimento.

Entre os itens recuperados estavam sete canecas, 22 chocolates variados, um ursinho de pelúcia, um coração decorativo, uma vela aromática e duas cestas de MDF.

“O infrator possui várias passagens por crimes contra o patrimônio”, informa a PM, acrescentando que os materiais encontrados com ele foram reconhecidos pelo proprietário como pertencentes à loja.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos recuperados, para as demais providências.