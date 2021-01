Homem preso com crack, cocaína e dinheiro em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – Um homem de 37 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste último domingo (24), no centro de Vargem Alegre.

Após denúncias relatando que o indivíduo já conhecido no meio policial, estaria realizando intenso tráfico de drogas em sua residência, militares começaram a fazer o monitoramento do local.

Um jovem de 25 anos foi visto chegando de bicicleta na casa do suposto traficante, e minutos depois saiu e foi abordado. Dois pinos de cocaína foram encontrados dentro do tênis do jovem, que confessou ter adquirido a droga na casa do investigado pelo valor de R$ 40,00, e que antes havia vendido um aparelho de som, e com parte do dinheiro comprou os ilícitos.

O suposto traficante foi encontrado em sua casa com mais dois usuários de drogas conhecidos na cidade.

Ainda na residência, a polícia encontrou uma pedra maior de crack, mais 21 pedras da droga, dois cápsulas com cocaína, uma faca, uma pulseira semelhante a ouro, R$ 1.216,80 reais e um caderno de anotações com o caixa do tráfico.

O investigado foi preso e encaminhado à delegacia juntamente com material apreendido.