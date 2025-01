Homem preso após tentar matar ex-mulher e ex-sogra

CARATINGA – Um homem, 29 anos, foi preso na manhã dessa terça-feira (7), depois que tentou matar com golpes de faca, a ex-mulher, 33, e a mãe dela, 55.

O crime aconteceu no Residencial Esperança 3, na Portelinha. De acordo com o tenente Walquer, que atendeu a ocorrência, quando a PM chegou ao local, o autor estava saindo do condomínio e acabou sendo preso. “Ele não reagiu e estava com as mãos sujas de sangue ainda. Ao ser questionado, ele não negou a autoria dos fatos. Logo após isso acabamos de chegar ao local dos fatos, onde encontramos a sogra, com alguns ferimentos. A ex-mulher dele já havia sido socorrida por terceiros até o hospital”, contou o tenente.

As vítimas foram internadas para procedimentos cirúrgicos, de acordo com informações da Polícia Militar.

Sobre a motivação do crime, o autor disse que ser questionado que estava em processo de separação da esposa e que ela estava ficando com outros homens e fazendo postagens, e por isso, ele se sentiu humilhado.

Ainda de acordo com o tenente Walquer, o autor espalhou mais de um mais um litro de álcool pela casa e de acordo com os moradores, a intenção era colocar fogo, só que com a intervenção das pessoas ele não acabou não concluindo essa ação.

O homem já tem passagens pela polícia, recentemente tinha saído do presídio de Caratinga e estava morado no mesmo prédio que as vítimas.

O casal estava sendo acompanhado pela Patrulha de Prevenção Doméstica. “Todo apoio estava sendo dado pela Polícia Militar, às vezes por falta de mais ação da vítima, eles continuaram juntos e acabou acontecendo esse fato que por pouco não se tornou um fato mais grave”.

O autor foi preso por tentativa de feminicídio e violência doméstica.