Homem preso após roubar passageiros do ônibus Carangola x Divino

CARANGOLA – Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Militar após roubar passageiros com uma faca, dentro do ônibus que faz a linha Carangola x Divino neste domingo (15).

O embarque do suspeito ocorreu em uma praça do Bairro Santa Maria, em Carangola, local onde existem vários comércios. Quando o ônibus seguia pela Rodovia MGC 482, e no local conhecido como Trevo da Borboleta, o homem segurando uma faca anunciou o roubo, e ameaçou os passageiros começando a subtrair os pertences.

Haviam vários passageiros no interior do ônibus, e ele roubou sete desses passageiros. Foram levados dinheiro, aparelho celular, um videogame Playstation 4 e outros objetos.

Passageiros tiraram fotos do homem no momento em que ele desceu do ônibus e começou a fugir.

Com base nessas fotos os policiais identificaram esse homem, já conhecido no meio policial, com histórico de várias prisões. Trata-se de um cidadão de 35 anos de idade, residente em Carangola.

Viaturas Policiais de Carangola, Fervedouro, Faria Lemos e Divino conseguiram localizar e prender o cidadão infrator.

Com ele foi localizado um objeto que havia sido levado dos passageiros. Os demais objetos, os militares prosseguem buscando encontrar.

