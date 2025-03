Homem pede água em lanchonete, furta caixa de som, e acaba preso

CARATINGA- A Polícia Militar foi acionada na noite dessa última quarta-feira(5), para atendimento de uma ocorrência de furto no bairro Dário Grossi, onde a vítima, uma mulher de 23 anos, informou que trabalha em uma lanchonete na rua Marechal Deodoro. Por volta de 20h, o autor de 35 anos entrou no estabelecimento e solicitou um copo com água e quando ela teria deslocado para pegar, ele subtraiu uma caixa de som marca JBL de cor preta que estava no local e fugiu.

Segundo a vítima a caixa de som foi comprada pelo valor de R$ 630,00.

De posse das informações e características do autor, equipes da Polícia Militar iniciaram o rastreamento e o localizaram na Praça da Estação com embalagens de shampoo.

Ao ser indagado sobre a caixa de som furtada, ele disse que deixou próximo de uma escadaria no bairro Salatiel.

Uma Equipe da Polícia Militar deslocou até o local e localizou a caixa de som. O homem de 35 anos foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.