Homem não aceita fim do relacionamento e coloca fogo na casa da ex, no Frei Dimas, em T. Otoni

Uma mulher perdeu todos os seus pertences após ter a casa incendiada na Travessa B, bairro Frei Dimas, na madrugada desta segunda-feira (25), em Teófilo Otoni.

O ex-companheiro dela, vulgo “História”, teria chegado, segundo testemunhas, aparentando estar embriagado e sob efeito de substâncias entorpecentes, e ateado fogo na residência por não aceitar o fim do relacionamento.

Na casa moram a mulher e um filho de 12 anos. Felizmente nenhum dos dois estavam no imóvel na hora do ataque. Mas tudo foi perdido com o incêndio, que só foi controlado após a chegada do Corpo de Bombeiros. A PM compareceu ao local para registro do Boletim de Ocorrência.

O autor, que tem vasta ficha criminal e já cumpriu pena no presídio da cidade, está foragido. Quem tiver informações dele acionar a polícia via 190.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni