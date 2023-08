Homem morto a tiros no córrego Ribeiro Novo, em Simonésia

SIMONÉSIA – Na manhã desta terça-feira (8), um homem de 44 anos foi assassinado no córrego Ribeirão Novo, zona rural de Simonésia.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local após receber um chamado sobre o encontro de um cadáver caído na margem da estrada rural. A perícia da Polícia Civil identificou três perfurações no peito, uma na perna direita e uma nas costas da vítima. Segundo as evidências, tudo indica que as perfurações foram causadas por uma arma de fogo calibre 32.

Durante as investigações, duas testemunhas foram entrevistadas pela polícia. Uma delas relatou ter sido informado a respeito do corpo, por um indivíduo que passou por sua residência em uma motocicleta. A testemunha ainda mencionou que esse indivíduo trabalhava para um homem, residente no Córrego do Brejão.

Outra testemunha informou ter passado pelo local do crime por volta de meio dia, enquanto se dirigia para almoçar. Ele afirmou que planejava comunicar o fato ao seu empregador, mas como não o encontrou na fazenda, decidiu prosseguir com suas atividades. Quando retornava do trabalho passou novamente pelo local e, ao avistar o corpo, dirigiu-se imediatamente à uma propriedade, onde solicitou ajuda para acionar a polícia.

A esposa da vítima também foi ouvida pelas autoridades. Ela relatou que o marido saiu de casa pela manhã para trabalhar com um indivíduo. No entanto, ele retornou rapidamente e saiu novamente, sem dar mais notícias. A mulher mencionou que o companheiro tinha o hábito de fazer uso constante de drogas, mas não tinha conhecimento de qualquer dívida relacionada a entorpecentes.

Nenhum suspeito foi preso até o momento.