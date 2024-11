Homem morto a tiros na porta de casa em Divino

DIVINO – Um homem de 56 anos foi assassinado a tiros ao atender a porta de sua própria residência. O crime aconteceu por volta das 23h desta terça-feira (20), na cidade de Divino.

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens tocaram a campainha da casa de Osmar Belisario da Silva, sendo que um deles estava armado. Ao atender a porta, um dos autores disparou três vezes contra a vítima, que foi atingida por duas balas no peito e uma no braço. Osmar não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé. A PM realiza diligências para rastrear os autores na região.

Fonte: Rádio Muriaé