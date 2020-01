Homem morre vítima de disparo acidental

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Paulo Vieira Campos, 58 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (9). Ele foi vítima de um disparo acidental. O caso foi registrado no córrego do Balão, zona rural de São Sebastião do Anta.

O filho da vítima foi quem acionou a Polícia Militar. Ele contou que estava caçando junto de Paulo, quando seu pai se ausentou e foi descansar, sentando ao pé de uma árvore. Minutos depois, o rapaz disse que ouviu um estampido, ao verificar, encontrou Paulo agonizando e pedindo socorro. A vítima chegou a ser ajudada por terceiros, mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e fez os devidos levantamentos. Foram recolhidos um estojo deflagrado e uma espingarda.

O corpo de Paulo foi velado em sua residência, no córrego do Suarim, zona rural de Inhapim. O sepultamento aconteceu ontem, no cemitério daquela localidade.