Homem morre em colisão frontal com Santa Bárbara do Leste

Marcelo Fernandes, 46 anos, faleceu vítima de uma colisão entres automóveis na madrugada deste domingo (4), na BR-116, local conhecido como Serra do Peão, em Santa Bárbara do Leste.

A colisão envolveu o veículo Gol de cor prata, em que estava Marcelo já em óbito, preso às ferragens e outro veículo Gol, de cor preta, em que estavam três ocupantes, que foram conduzidos para atendimento médico pelos bombeiros e Samu. O estado de saúde destas vítimas não foi divulgado.

Após as providências de desencarceramento, o corpo foi liberado ao serviço funerário e encaminhado ao IML de Caratinga.