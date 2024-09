Homem morre em acidente na BR-458, em Caratinga

Um homem foi encontrado sem vida dentro de um Fiat Uno, de cor prata, com placas de Caratinga, acidentado à margem da BR-458, nas proximidades do Clube do Cavalo e do Residencial Porto Seguro.

Pessoas que trafegavam pela rodovia no começo da manhã viram o carro a alguns metros do acostamento, no meio do mato e, ao verificarem o que tinha ocorrido, depararam-se com o corpo do condutor, pendurado na janela do carro.

A Polícia Militar Rodoviária, responsável pelo policiamento ao longo da rodovia foi acionada para o registro da ocorrência.

O condutor foi identificado como Adeilson Miranda Madeira, de 41 anos, natural de Coronel Fabriciano. Os policiais não encontraram quaisquer testemunhas que pudessem relatar a dinâmica dos fatos. Os populares alegaram apenas que perceberam que o carro estava parado à margem da rodovia, acidentado, quando passavam pelo local, depois do acontecimento.

Como não apareceram familiares da vítima no local, o veículo e os pertences da vítima foram recolhidos e removidos pelo serviço funerário da cidade de Caratinga, para onde também foi levado o corpo.

