Homem morre em acidente de moto em Ubaporanga

UBAPORANGA – Geraldo Batista, de 58 anos, faleceu no final da manhã deste último domingo (29), depois de sofrer um acidente de moto no KM 517, da BR-116, em Ubaporanga, próximo à entrada do Barracão.

De acordo com o socorrista Thiago Simões, do Grupo de Resgate de Ubaporanga, a vítima foi encontrada já sem vida. O local foi sinalizado até a chegada da perícia técnica da Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Geraldo seguia sentido a Ubaporanga, quando ele perdeu o controle da direção e bateu contra a barra de proteção metálica da pista.

Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado e caiu em um terreno às margens da rodovia. Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi liberado e levado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga. Geraldo era natural de Tarumirim, mas morava em Ubaporanga.