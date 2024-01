Homem morre depois de capotar o carro em Inhapim

Jorge Felipe Lisboa Medeiros, 40 anos não usava cinto de segurança e seu corpo foi ejetado

INHAPIM – Um acidente fatal foi registrado no KM 504 da BR-116 em Inhapim, nesse domingo (14). Jorge Felipe Lisboa Medeiros, 40 anos, seguia de Inhapim para Caratinga quando perdeu o controle, capotou, saiu da pista e caiu numa ribanceira. O corpo da vítima foi lançado para fora do carro, pois não usava cinto de segurança. O motorista é primo do prefeito de Ubaporanga, Gleydson Delfino, e morava em Inhapim.

De acordo com inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Luiz Tarcizio, o motorista perdeu o controle veículo ao fazer a curva, e em seguida bateu na canaleta, saiu da pista, capotou. “O corpo do motorista foi ejetado, tudo indica que estava sem o cinto de segurança. Nele cair, o veículo passou por cima e ainda deu um giro e fico parado sob as quatro rodas, mas totalmente danificado e infelizmente o condutor veio a óbito no local”, disse o PRF.

Ainda de acordo com Tarcizio, as pessoas ainda não compreenderam a importância do cinto de segurança, e fez um alerta para quem está viajando de férias. “Temos um alto índice de pessoas que usam o cinto, mas infelizmente algumas pessoas são resistentes. Já passamos por situação onde um condutor numa caminhonete bateu o veículo, que ficou totalmente destruído, e ele saiu praticamente ileso, porque estava usando o cinto de segurança. Estamos num período de férias onde tem muita gente passeando, reforçamos a importância do cinto, tanto nos bancos dianteiros, quando nos traseiros, temos a cultura de só usar o cinto no banco da frente, a pessoa não deve preocupar com a multa, mas com sua segurança. Tivemos um exemplo aqui, o motorista não teria sido projetado para fora do veículo se estivesse com cinto de segurança que salva vidas.”, disse o inspetor da PRF.