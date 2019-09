Homem morre atropelado na BR-116, em Dom Cavati

PRF afirmou que motorista fugiu sem prestar socorro

DOM CAVATI -O corpo de um homem foi encontrado na BR-116 na madrugada de ontem, próximo a Dom Cavati. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi encontrada sem vida e parecia ter sido atropelada há pouco tempo. A PRF informou que o atropelador fugiu sem prestar socorro e não foi identificado.

Ainda de acordo com a PRF, não foi possível identificar a vítima, que não portava documentos, mas aparentava ter por volta de 40 anos. O homem ficou com vários ferimentos por conta do atropelamento.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Caratinga.