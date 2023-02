Homem morre após tira de eucalipto cair sobre seu corpo

Um acidente de trabalho tirou a vida de um homem nesse último domingo(26) no povoado de Suíço, zona rural de Caratinga.

Ailton Ferreira de aproximadamente 45 anos estava contando eucaliptos conforme contou um parente, e uma parte acabou descendo o barranco e caiu na estrada. Foi então que Ailton desceu para cortar a tora que estava na estrada, quando a outra parte também desceu deslizando e o atingiu.

O trabalhador foi socorrido com vida, mas antes de chegar ao hospital morreu.

O velório acontece hoje a partir das 14 horas na igreja do Suíço e às 18h será o sepultamento, também no povoado. Ailton era solteiro e não tinha filhos.