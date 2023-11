Homem morre após ser atropelado por moto em Santa Rita de Minas

O acidente aconteceu na noite dessa sexta-feira (17) no KM 536 BR-116, em Santa Rita de Minas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motociclista seguia pelo acostamento da BR-116, quando atingiu José Batista, 68 anos.

O pedestre foi socorrido pela equipe do Samu com fraturas nas pernas e foi levado para o hospital em Caratinga.

O motociclista sofreu ferimentos leves e foi atendido pela equipe de resgate da EcoRioMinas, mas não precisou ser encaminhado ao hospital.

José Batista não resistiu aos ferimentos e morreu