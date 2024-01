Homem morre ao cair em buraco que cavou para buscar ouro após “revelação”, em Ipatinga

Um homem de 71 anos, identificado como João Pimenta da Silva, morreu nesta quinta-feira (4) após cair em um buraco escavado por ele mesmo, em sua residência, localizada no bairro Bethânia, em Ipatinga.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o idoso teve um sonho que haveria ouro debaixo de sua casa e iniciou a escavação de uma vala com 90 cm de diâmetro e aproximadamente 40 metros de profundidade.

Ao sair do buraco, veio a escorregar do assento (tipo Balanço), sofrendo uma queda de 40 metros de altura.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e compareceu ao local. Com uso de EPIs e equipamentos de salvamento em altura, os militares efetuaram a retirada do corpo da vítima, que apresentava politraumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura de quadril, laceração do abdômen e tronco, TCE grave, escoriações generalizadas. João Pimenta da Silva morreu no local.

Fonte: Diário do Aço