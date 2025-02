Homem morre afogado na zona rural de Mutum

MUTUM – Elton Vicente Lacerda de Souza, 34 anos, morreu afogado neste domingo (23) em um poço de peixes no córrego dos Leandros, zona rural de Mutum.

A Polícia Militar foi acionada e soube que a Elton se encontrava em uma festa na propriedade rural e, após fazer uso de bebidas alcoólicas, pulou em um poço de peixe, nadou por cerca de 15 metros e então começou a se afogar.

Percebendo a situação, várias pessoas pularam no poço para ajudar a vítima, que foi retirada desacordada de dentro da água.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e confirmou a morte da vítima. O corpo foi liberado para o serviço funerário.

Com informações Portal Caparaó