Homem mata outro por causa de coxinha

Assassinato brutal a facadas aconteceu no posto de gasolina em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS- Mais de 40 facadas foram desferidas contra Ronildo de Lana Cândido, de 34 anos, na noite desta sexta-feira (13), em Santa Rita de Minas.

O crime aconteceu dentro de um posto de combustíveis às margens da BR-116 e toda a ação foi capturada pelas câmeras de segurança.

O suspeito de 27 anos, foi preso em flagrante no local do crime pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, quando as equipes compareceram ao local, a vítima já estava morta e o autor permanecia próximo ao corpo. A polícia disse que os envolvidos passaram parte do dia trabalhando em Caratinga e que haviam parado em um restaurante para almoçar. Posteriormente, começaram a ingerir bebidas alcoólicas e discutiram por causa de uma coxinha que havia caído no chão.

“Autor e vítima iniciaram uso de bebida alcoólica. Segundo informações de testemunha, o autor teria deixado uma coxinha cair ao chão e ele mesmo teria chutado o salgado, o que causou indignação na vítima, que queria que o autor retirasse o salgado do chão. Foi, então, que começaram uma discussão. O autor se negava a cumprir a determinação da vítima. Em seguida, eles deslocaram sentido a Manhuaçu, contudo, pararam num posto de combustíveis em Santa Rita de Minas para abastecer o veículo, que era conduzido pela testemunha que teria contratado os envolvidos para um serviço em Caratinga. Quando os envolvidos desceram do carro, o autor já estava com a faca na mão, e eles continuaram com a discussão. A vítima estava bastante embriagada e exaltada provocando o autor dizendo que ele não teria coragem de matá-la. Então, o autor deu a primeira facada, a vítima tentou correr, mas foi alcançada e morta com diversos golpes”, detalhou o cabo Soares da Polícia Militar.

A testemunha disse que não havia presenciado o início da discussão em Caratinga, porém, percebeu que Ronildo estava embriagado e que, no momento da ação, ficou chocado e não conseguiu intervir.

Os envolvidos são de Manhuaçu. A área do crime foi resguardada para os trabalhos técnicos da perícia da Polícia Civil.