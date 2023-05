Homem mata ex-patrão após beber sêmen da vítima “sem saber”

Um homem de 34 anos, identificado como Maurício Roger Rodrigues Melo (foto em destaque), foi preso em flagrante nessa terça-feira (2/5) após matar o ex-patrão, aos 49 anos, a facadas. O caso foi registrado em Valparaíso (GO). A motivação para o crime, segundo o autor, seria vingança por uma “brincadeira” realizada pelo antigo chefe, há cerca de dois anos.

Segundo depoimento do suspeito, o chefe teria pegado um copo de caldo de cana e ejaculado dentro, deixando-lhe beber sem saber. Vários funcionários da empresa teriam presenciado a cena, mas avisaram somente tempos depois.

Passado o ocorrido, já nessa terça, de forma premeditada, Maurício levou uma faca e ficou esperando a vítima na entrada do trabalho. Ao chegar ao local e tentar entrar na empresa, o autor pediu para conversar, momento em que aproveitou para desferir as diversas facadas contra o ex-patrão.

Após o ataque, o criminoso saiu correndo do local e buscou refúgio em um terreno baldio, onde ficou escondido em um matagal. Minutos depois, porém, ouviu policiais conversando nas proximidades e decidiu se entregar.

Fonte: Metrópoles