Homem mata ex-companheira a tiros após ela buscar o filho na escola, em Capim Branco

Vítima possuía medida protetiva contra o agressor, que já havia sido preso por violência doméstica. Suspeito está foragido

Um homem de 40 anos matou a ex-companheira a tiros na tarde desta quinta-feira (8), em Capim Branco, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, de 37 anos, havia acabado de buscar o filho na escola e voltava para casa quando foi surpreendida pelo agressor.

Mesmo ferida, a mulher conseguiu pedir que o filho fugisse. Ela foi atingida por três tiros, no tórax, no peito e no braço esquerdo. Policiais militares a levaram ao hospital municipal da cidade, onde a morte foi confirmada.

O suspeito, Dion Marcos Ferreira de Jesus, fugiu do local em um Corsa azul e ainda não foi encontrado.

Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha medida protetiva contra ele, descumprida em outras ocasiões. Registros anteriores apontam agressões e prisão do suspeito por violência doméstica. Familiares relataram que ele era controlador e violento, impedindo a mulher de sair sozinha.

Após o assassinato, uma moradora de Matozinhos procurou o quartel local e afirmou ter sido ameaçada pelo mesmo homem. Segundo ela, outras quatro mulheres também têm medidas protetivas contra ele.

A Polícia Civil informou que realizou perícia no local e abriu inquérito para investigar o caso. As diligências seguem em andamento.

