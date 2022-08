Homem mata comerciante usando bloco de concreto

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – A cabeça de Odair José de Oliveira, 62 anos foi esmagada com um bloco de concreto até a sua morte por Isaías Fernandes da Silva, 43. O crime aconteceu em São Sebastião do Anta na noite dessa última quarta-feira (10), e o motivo seria uma antena parabólica.

A Polícia Militar foi informada do crime e no local, Vila Belmiro, encontrou a vítima Odair caída ao chão, sobre uma grande quantidade de sangue e com um forte traumatismo craniano facilmente perceptível, inclusive, com massa encefálica espalhada pelo local, o que caracterizava de imediato o óbito.

Isaías foi abordado pela Polícia Militar e apresentava marcas de sangue e algumas lesões, provenientes de luta corporal com a vítima. Segundo a PM, Isaías confirmou a autoria do homicídio à polícia e contou que trabalhou como pedreiro para a vítima no passado, e tiveram alguns desentendimentos por motivos diversos, sendo que o principal problema entre eles aconteceu quando teria subido na laje do bar que pertencia a Odair.

Isaías contou que um dia subiu na laje, tropeçou e segurou na antena parabólica que havia no local vindo a cair, danificando-a. Ainda de acordo com o autor, desde o dia em que aconteceu esse fato a vítima passou a ameaçá-lo alegando que iria matá-lo, pois a antena havia sido danificada. Disse ainda que por três vezes passou próximo ao bar de Odair e teve que sair correndo para não apanhar. Isaías contou também que ficou sabendo que Odair estaria comentando com as pessoas que ele era ladrão e no dia em que caiu da laje estava era tentando furtar a antena.

Nessa quarta-feira (10), Isaías disse que Odair estava sentado na porta de seu bar com um copo de cerveja em uma mão e um taco de sinuca na outra. Ao passar próximo, Isaías disse que perguntou se Odair podia lhe vender uma dose de cachaça e nesse momento a vítima teria lhe xingado de “noiado” e “ladrão” sem motivo. Segundo alegou o autor, Odair teria lhe atingido com o taco de sinuca no rosto, quando entraram em luta corporal. Quando Odair caiu no chão, Isaías disse pegou um bloco de concreto que havia na rua e passou a bater na cabeça da vítima até matá-la.

Em conversa com os militares o autor não demonstrou arrependimento e disse que já havia matado uma outra pessoa furando os olhos dela.

Enquanto aguardava para ser conduzido para a delegacia, militares disseram que Isaías ficou rindo do que havia feito e fazendo piada com a situação. Isaías foi preso em flagrante por homicídio consumado.