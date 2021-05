Homem mantém mulher em cárcere privado

CARATINGA – Um jovem de 23 anos está sendo procurado pela polícia, depois de ter mantido a companheira de 22 anos de em cárcere privado, neste último domingo (9).

A Polícia Militar recebeu uma ligação relatando que na travessa Ipanema, no bairro Aparecida, a jovem teria sido agredida por seu companheiro. Com a chegada da guarnição ao local, a vítima contou que no último sábado (8), estava no banheiro e disse a seu companheiro que iria sair para buscar carne para o churrasco de família, momento em que ao retirar sua roupa, o autor desferiu uma mordida em sua mão esquerda, em seguida lhe deu uma rasteira, vindo a cair no chão, e bater o seu olho esquerdo no vaso.

A jovem contou ainda que seu companheiro continuou a agredindo com socos na cabeça e chutes pelo corpo. Em um momento de descuido do autor, a vítima tomou posse do seu aparelho celular, onde mandou mensagem para uma amiga pedindo socorro. Ao visualizar o telefone com a companheira, o autor tomou o aparelho, não a deixando se comunicar com mais nenhuma pessoa.

Ainda segundo a vítima, durante a noite ouviu a voz de seu primo chamando por ela na porta da casa, momento em que o autor de posse de uma corda a amarrou em uma cadeira e tampou sua boca para que não respondesse.

Após perceber a saída das pessoas da porta de sua casa, o autor novamente agrediu a companheira com socos na cabeça, deixando-a amarrada a noite toda até o amanhecer.

Por volta das 7h, o autor desamarrou a vítima para se locomover no interior da residência, porém a impediu de sair do imóvel. Novamente a vítima conseguiu utilizar o aparelho celular, e pediu socorro para outra amiga que informou a seus familiares.

Uma tia da vítima ao ficar sabendo do fato, foi junto com seu marido até o local, e ao ver seu rosto lesionado, informou para ela que estaria acionando a Polícia Militar para fazer o boletim de ocorrência.

Ao ouvir sobre o acionamento da Polícia Militar, o autor saiu rapidamente do imóvel e não tinha sido encontrado até o final desta edição. O jovem é egresso do sistema prisional, estando em livramento condicional. A vítima já havia feito outros registros de violência doméstica contra o autor.

Assista à entrevista com a Polícia Militar, sobre o caso: