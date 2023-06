Homem executado no bairro São Francisco de Assis

MANHUAÇU – Vicente Reis Viana, 34 anos, mais conhecido como ‘Grilo’, foi executado na noite desta quinta-feira (1). O crime aconteceu na avenida Hervê Cordovil, bairro São Francisco de Assis.

A Polícia Militar recebeu informações, através do 190, dando conta que um indivíduo havia sido atingido por disparos de arma de fogo no bairro São Francisco de Assis. Equipes da PM foram ao local e depararam com a vítima caída próximo ao campo de futebol. Vicente apresentava vários ferimentos provenientes de disparos de arma de fogo, já sem os sinais vitais.

A perícia compareceu ao local realizando os trabalhos de praxe, sendo recolhidas 14 cápsulas calibre 380.

As equipes levantaram informações que a vítima chegou ao local na companhia de um outro indivíduo em um veículo de aplicativo e ao saírem do carro, já foram surpreendidos pelos autores, contudo, tal indivíduo que estava com a vítima, conseguiu correr para o matagal, não sendo localizado.

Familiares da vítima disseram que ele se encontrava de condicional, trabalhando e possuía diversas passagens policiais por envolvimento em crimes contra o patrimônio, tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Outra informação é que Vicente era do distrito de Dom Correia e que estaria residindo em Caratinga.

Os militares iniciaram as diligências e seguem em rastreamento para localizar os envolvidos no crime. A população pode auxiliar através de denúncias pelo 190 ou 181.

Foto: Portal Caparaó