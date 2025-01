Preso suspeito de latrocínio em Simonésia

SIMONÉSIA – Um indivíduo, 24 anos, foi preso neste domingo (26) pela Polícia Militar. Ele é acusado de participação em um latrocínio registrado no loteamento Vista Linda, em Simonésia. A vítima é um jovem, 26.

No local, a vítima foi encontrada caída em uma mata próxima à residência, com ferimentos no tórax. Equipes de socorro constataram que ele já não possuía sinais vitais. A área foi isolada e a perícia técnica compareceu, recolhendo cinco estojos de munição calibre 9mm e identificando perfurações por disparos de arma de fogo nas paredes do imóvel, eletrodomésticos e vidros.

Os militares levantaram informações que a vítima foi perseguida por dois indivíduos após sair para fechar o portão da casa. Para tentar escapar, pulou do segundo andar para a mata, onde foi encontrada sem vida. Após os disparos, os autores subtraíram a motocicleta da vítima, uma Honda CG 150 Titan, cor preta e fugiram.

Durante as diligências, a Polícia Militar localizou um jovem, que inicialmente negou envolvimento, mas posteriormente confessou estar no local, recusando-se a fornecer mais detalhes. Ele foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis.

“Informações levantadas indicam que a vítima possuía antecedentes criminais, incluindo roubo, moeda falsa e estupro de vulnerável, além de estar foragida por pensão alimentícia”, informou a PM, acrescentando que o suspeito também possui registros criminais por tráfico de drogas, homicídio, desacato e uso de entorpecentes.

A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar os demais envolvidos no crime. A população pode auxiliar através de denúncias pelo 190 ou disque denúncia unificado 181.