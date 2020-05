Homem esfaqueia esposa e tenta se matar

CARATINGA – Na noite desta quarta-feira (20), um homem tentou matar sua esposa e em seguida tirar a própria vida. O crime aconteceu na rua Doutor Maninho, em frente a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), por volta das 19h30.

João Geraldo de Medeiros, 65 anos, desferiu um golpe de faca no pescoço da esposa de 54 anos, e em seguida também se lesionou.

Devido à lesão, João não conseguiu se comunicar. Ele e a esposa foram socorridos para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

A mulher estava consciente. Ela relatou aos militares que seu marido a buscou no trabalho, e por motivo de ciúmes teria lhe agredido com um golpe de faca e depois ele teria tentado dar fim a sua própria vida, passando a faca no pescoço.

No local foi recolhida uma faca de cozinha. Segundo informações, a mulher estava bem, mas o homem passou por uma cirurgia.