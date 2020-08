Homem esfaqueia companheira por ciúmes

CARATINGA– A Polícia Militar está à procura de Lucas Carvalho da Silva, 20 anos, acusado de esfaquear a companheira Fernanda Rezende da Silva, 34. O crime aconteceu nesta última quarta-feira (12) na vila São Dimas, bairro Santo Antônio.

A equipe compareceu ao local onde a vítima havia sido esfaqueada depois de uma discussão com o amásio Lucas. Fernanda foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde foram constatadas sete perfurações na região torácica e no crânio. Fernanda foi transferida para UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), e submetida à cirurgia.

A faca utilizada por Lucas foi apreendida no local. Existem registros do ano de 2019 de duas ocorrências de lesão corporal envolvendo as partes. Foi feito o acompanhamento do casal, sendo feito três registros, em uma das visitas foi constatado que estavam juntos novamente.

A patrulha de prevenção à violência doméstica realizou duas tentativas de acompanhar o caso, porém sem sucesso em localizá-los.

Foi efetuado rastreamento na tentativa de localizar Lucas, sendo averiguadas possíveis propriedades rurais para as quais ele poderia ter fugido, mas ele não tinha sido localizado até o final dessa edição.