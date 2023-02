Homem esfaqueia companheira e a assiste agonizar até a morte em Minas Gerais

Feminicídio aconteceu no bairro Novo Cruzeiro, em Santa Rita do Itueto, na região do Rio Doce; homem disse que não se arrepende do crime

A Polícia Militar prendeu segunda-feira (06/02) um jovem de 23 anos investigado de esfaquear a namorada, de 21 anos, no bairro Novo Cruzeiro, em Santa Rita do Itueto, na região do Rio Doce, em Minas Gerais. Conforme o registro da PM, ele ficou assistindo a companheira agonizar até a morte.

A própria mãe do rapaz ligou para a polícia por volta das 04h. Ela relatou que o filho mantinha um relacionamento com a vítima há 03 anos. Ele tentou fugir em direção a um cafezal, mas acabou capturado em uma praça e preso.

Indagado pelos policiais, o jovem confessou o crime e disse que, durante a madrugada, viu a mulher mexendo no celular e tirou o aparelho da mão dela. Então, a vítima gritou o nome da sogra, alegando que ele estava “fazendo gracinha”. O homem alega que, na sequência, eles começaram a discutir, e a companheira deu um tapa em seu rosto.

Ainda de acordo com a PM, o rapaz contou que pegou uma faca na cozinha, esfaqueou a companheira, lavou a arma na pia e ficou assistindo a mulher pedindo socorro até morrer. Ele teria dito também que deu a facada “para matar” e que “não se arrepende”.

O corpo foi levado para o IML de Governador Valadares. Já o companheiro da vítima foi conduzido à delegacia de Polícia Civil também em Governador Valadares.

Informações: Estado de Minas