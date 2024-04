Homem esconde cocaína dentro da cueca e vai preso

TAPARUBA- Na noite do último dia 31, o Destacamento de Taparuba, da Polícia Militar de Minas Gerais, desencadeou uma operação após receber uma denúncia anônima. A informação indicava que um indivíduo de 36 anos estaria se deslocando até a cidade de Pocrane com o intuito de adquirir drogas para posterior comercialização em Taparuba, utilizando uma motocicleta Honda CG prata.

A equipe policial militar prontamente se posicionou ao longo da rodovia municipal, conseguindo avistar a motocicleta denunciada seguindo em direção a Taparuba.

Após a abordagem, constatou-se que o veículo era conduzido pelo denunciado de 36 anos, acompanhado por um homem de 25 anos.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma porção grande de cocaína dentro da cueca do suspeito de 36 anos.

O passageiro da motocicleta afirmou ter sido convidado pelo condutor para acompanhá-lo até Pocrane, sem saber da quantidade e natureza da droga envolvida.

Diante dos fatos, ambos os abordados foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado.